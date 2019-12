Maltempo, la Tempesta Elsa si abbatte sulla Francia prima di colpire l’Italia: venti a 207km/h sui Pirenei Atlantici, migliaia di famiglie senza energia elettrica [FOTO]

23 dipartimenti francesi sono sotto allerta arancione per piogge, inondazioni e forti venti, ha annunciato Météo France. Nella notte, la Tempesta Elsa ha colpito il dipartimento dei Pirenei Atlantici con venti fino a 207km/h a Iraty (1.427m di altitudine). I vigili del fuoco hanno dovuto compiere un centinaio di interventi, soprattutto per la caduta di alberi e linee elettriche. Nei Pirenei, il vento da sud si è intensificato nella notte fino a raggiungere localmente raffiche di 120-150km/h tra Massiccio Centrale, Rodano-Alpi e Borgogna. Circa 140.000 abitazioni sono rimaste senza energia elettrica stamattina a causa dei forti venti che hanno abbattuto alberi e rami sulle linee elettriche. Il tetto di una stazione di servizio di Saint-Romain-en-Gier sull’A47 nel Rodano è crollato a causa dei forti venti (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

Nel dipartimento delle Alpi Marittime, sotto allerta arancione, sono chiusi tutti gli istituti scolastici. La circolazione dei treni sulla luna Lione-Saint-Étienne-Firminy è interrotta a causa della caduta di alberi sui binari.

Qualche dato rilevato da Météo France nelle ultime ore: 122km/h a Grand-Clos, 117km/h a St-Chamont, 105km/h a Roanne, 118km/h a Puy-Chadrac, 117km/h a Monistrol/Loire, 100km/h a Fontannes, 111km/h a Courpière, 112km/h a Mauriac, 102 km/h a Aurillac, 104km/h a Lyon-Bron, 121km/h a Brindas.