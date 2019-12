Tempesta “Elsa”: almeno 4 morti in Spagna e Portogallo

Le piogge torrenziali e le forti raffiche di vento generato dalla tempesta “Elsa” hanno provocato almeno 4 morti in Spagna e Portogallo: lo hanno reso noto le autorità locali.

Le avverse condizioni meteo hanno anche provocato l’interruzione dei collegamenti marittimi tra Marocco e Spagna.

In Portogallo un uomo è deceduto in un incidente stradale provocato dalla caduta di un albero, ed un’altra persona ha perso la vita nel crollo di una casa nella zona di Vsieu, dove si cerca anche un disperso.

In Spagna una frana ha causato una vittima, mentre una seconda persona è morta nel crollo di un muro a Santiago de Compostela.