Meteo, tempesta da record negli USA: Duluth impraticabile, sepolta da quasi 60cm di neve [FOTO]

Il Minnesota, stato del Midwest degli USA, ha dovuto spalare tanta neve a causa di una tempesta invernale che ha trasformato i piani di viaggio per le festività del Ringraziamento in un incubo. In particolare, gli abitanti della città di Duluth sono stati quelli più impegnati a rimuovere la spessa copertura nevosa. Dopo la neve e il forte vento che hanno sferzato la città nel weekend del 30 novembre – 1 dicembre, l’unico modo per uscire di casa è stato armarsi di pale e utilizzare spazzaneve e persino motoslitte sulle strade. Quasi 56cm di neve in condizioni di blizzard hanno lasciato la città completamente impraticabile (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

Questi accumuli hanno significato la nona nevicata più grande in due giorni mai registrata, secondo Justin Schultz, meteorologo del Servizio Meteorologico Nazionale di Duluth. “Questa è sicuramente una tempesta che ha un certo significato storico. Non stiamo parlando del calibro della tempesta di Halloween 1991 che ha scaricato 81-84cm di neve a Duluth, ma comunque sicuramente importante”, ha affermato Schultz. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha dichiarato che domenica 1 dicembre, Duluth ha pareggiato il suo record per la maggior profondità della neve misurata l’1 dicembre del 1985.

Non ci sono stati feriti legati alla tempesta o incidenti, ma moltissimi automobilisti imprudenti sono stati costretti ad abbandonare i loro veicoli dopo essere rimasti bloccati nei cumuli di neve, creando scene inquietanti nella “calma dopo la tempesta”, con le auto quasi totalmente sepolte dalla neve. Molti autisti degli spazzaneve sono stati ostacolati dal numero di veicoli bloccati sulle strade, nonostante le autorità avessero vietato ai residenti di mettersi al volante. Alcune persone hanno scelto mezzi di trasporto più creativi per muoversi dopo la tempesta: alcuni dottori si sono messi a sciare per andare a lavoro, mentre un tecnico sanitario ha utilizzato una motoslitta.

Nel quartiere Piedmont di Duluth, la residente Karla Miller ha affermato che è stato difficile aprire le porte di casa a causa dei cumuli di neve e ha descritto così a MPR News la scena all’esterno della sua abitazione: “Uscendo sugli scalini all’entrata, la neve superava i miei fianchi”. Uno dei suoi vicini è stato fuori a spalare “a lungo e non sembrava compiere alcun progresso. Riuscivo a vedere solo la parte superiore della sua persona”, ha detto.

La tempesta ha prodotto anche venti di 80km/h che, oltre a contribuire ad accumulare la neve in determinati posti, ha anche abbattuto rami e linee elettriche e causato inondazioni nei pressi del Lake Superior. Venti di 87km/h sono stati registrati al Duluth International Airport.

La tempesta ha colpito anche altre comunità del Minnesota nordorientale. Mahtowa ha riportato 50,5cm di neve, Cloquet 49,5cm e Saginaw 46cm. Nelle altre località del Minnesota, che sia stata solo una “spolverata” o diversi centimetri di neve, non sono mancate le difficili condizioni di guida sulle strade.

Anche nel vicino stato del Wisconsin, gli accumuli di neve sono stati rilevanti e hanno reso gli spostamenti su strada quasi impossibili. Nella penisola di Bayfield, sono stati riportati 79cm di neve vicino alla città di Washburn, 58cm a Herbster, 51cm a La Pointe e 55cm a Blueberry.