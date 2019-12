Tempesta di Santa Lucia, nevicate al Nord: fiocchi a Milano e Torino [FOTO]

Come da previsioni, la neve ha fatto questa mattina la sua comparsa a Milano.

Al momento non si registrano particolari disagi, anche perché i fiocchi non stanno creando accumuli.

Stanno cadendo i primi fiocchi di neve della stagione su Torino: l’ondata di maltempo sul Piemonte fa registrare deboli nevicate anche in pianura, tra Torinese e Alto Novarese, in estensione a Biellese, Verbano e, in parte, Vercellese e Alessandrino. Fiocchi sparsi tra Cuneese e Astigiano.

Attese nevicate sotto forma di bufera sulle Alpi, specie di confine, con raffiche di vento superiori ai 100 km/h che entro sera potranno guadagnare terreno sotto forma di Foehn fin verso le zone pedemontane e di bassa valle.

Il fenomeno della pioggia congelata si potrebbe registrare in alcune vallate dell’Alessandrino e nelle vallate alpine più strette.

