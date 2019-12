Maltempo, ancora NEVE e GELO al Nord con la “Tempesta di Santa Lucia” per il 2° giorno consecutivo, imbiancate Milano e Torino [FOTO e VIDEO]

Meteo – Dopo la prima neve della stagione arrivata ieri, la Pianura Padana fa il bis oggi, nel giorno di Santa Lucia, che porterà una tempesta che colpirà tutta l’Italia. Gli effetti al Nord si sono già fatti sentire con la neve arrivata ad imbiancare anche le grandi città, come Torino e Milano, ma anche Pavia, Imola, Padova e Aosta.

A metà mattinata, le temperature in Pianura Padana sono comprese tra -2°C e +3°C. Alle 10:30, tra i valori più rilevanti segnaliamo: 0°C a Piacenza, Vicenza, Parma; +1°C a Milano, Torino, Novara, Correggio, Modena, Bologna, Casale Monferrato, Padova, Monza, Seriate, Legnago, Rovigo, Fidenza, Pietra Marazzi, Treiso, Cantù, Montichiari; +2°C a Ferrara, Mantova, Peschiera del Garda, Treviso.

Tra le minime registrate oggi al Nord Italia, segnaliamo: -2°C a Modena, Rovigo, Parma, Legnago, Montefelcino; -1°C a Chioggia, Vicenza, Bassano del Grappa, Peschiera del Garda, Città di Castello, Jesi, Senigallia, Pesaro, Capannori, Pistoia, Casto; 0°C a Bologna, Firenze, Reggio Emilia, Ferrara, Treviso, Mantova, Piacenza, Novara, Paladina, Siena, Prato, Montichiari, Saronno; +1°C a Padova, Venezia, Torino, Monza, Arezzo.

Come detto, è tornata la neve in Val Padana, imbiancando il Piemonte, nell’area della città metropolitana di Torino, in provincia Vercelli e di Novara; la Lombardia, nell’area della città metropolitana di Milano, in provincia di Bergamo, a Monza e provincia; il Trentino; il Veneto, in provincia di Belluno e a Padova e Mestre; in Emilia Romagna, a Imola.

Nella gallery scorrevole in alto e nei video di seguito, troverete le immagini più belle del Nord Italia imbiancato dalla neve.

Ma attenzione alle prossime ore quando la “Tempesta di Santa Lucia” entrerà nel vivo, scatenando un forte maltempo sulle regioni del Centro-Sud, con venti da uragano e tanta pioggia.

Al Nord, invece, le condizioni meteo miglioreranno nella prossima notte e domani tornerà addirittura il caldo con temperature superiori ai +10°C in Piemonte per il favonio.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play