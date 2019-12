Terremoti nel Mugello: in corso ricognizione dei danni nelle campagne

E’ in corso la ricognizione dei danni anche nelle campagne dove più difficile è la verifica dei danni causati dalle scosse a case, stalle ed edifici rurali da parte della Coldiretti che ha attivato una task force per la verifica della situazione in aziende agricole ed allevamenti del Mugello. “Le scosse che hanno colpito un’area già duramente provata dal maltempo alimentano – sottolinea la Coldiretti – la paura tra gli agricoltori e provocano stress sugli animali. Si tratta – conclude la Coldiretti – di una zona tra le più agricole della Toscana dove molto diffuso è il pascolo con l’allevamento allo stato brado ma c’è anche una importante produzione di frutta, ortaggi, cereali e castagne nei boschi della zona.”