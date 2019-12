Terremoti, il sistema di allerta preventiva ha inviato il suo primo messaggio agli smartphone della California per una scossa M. 4.3

La nuova app per cellulari di allarme preventivo per terremoto della California ha inviato la sua prima allerta pubblica per un terremoto di magnitudo 4.3 che si è verificato martedì 17 dicembre nelle montagne tra la Central Coast e la San Joaquin Valley. Oltre 40 persone hanno ricevuto l’allerta, ha detto Jennifer Strauss, project manager per l’app MyShake, creata dalla UC Berkeley e rilasciata pubblicamente nel mese di ottobre. A causa della bassa magnitudo del terremoto, l’area in cui è stata avvertita la scossa è stata relativamente piccola e vicina all’epicentro nella Cholame Valley, confinata solo a parti delle contee di San Luis Obispo, Monterey, Kings e Kern. Non ci sono state notizie di danni.

L’app MyShake si basa sulle informazioni sui terremoti calcolate dal sistema ShakeAlert dell’US Geological Survey, che raccoglie dati di rilevamento sui terremoti da una rete di centinaia di sensori sulla West Coast. I sistemi di allarme preventivo per terremoto possono operare perché i sistemi di comunicazione odierni sono in grado di inviare allerte sulle scosse più velocemente di quanto le onde sismiche riescano a muoversi attraverso la roccia. Questi sistemi possono operare particolarmente bene per i forti terremoti, fornendo preziosi secondi di allerta. Questi pochi secondi possono permettere, per esempio, ad un dentista di rimuovere un trapano dalla bocca di un paziente, alle persone di lasciare l’ascensore o di abbassarsi e cercare riparo prima che la scossa si verifichi. Nel caso di questo terremoto, il sistema ha impiegato 8.7 secondi per emettere un’allerta, ha dichiarato Robert de Groot, scienziato dell’USGS.

Questi sistemi generalmente non avvisano le persone molto vicine all’epicentro, poiché c’è troppo poco tempo dopo l’inizio del terremoto per avere dei secondi di allerta. La città di Los Angeles ha la sua versione dell’app di allerta preventiva per terremoto, ShakeAlertLA, che invia allerte per gli utenti fisicamente presenti nella contea di Los Angeles.

Sia l’app MyShake che l’app ShakeAlertLA verranno attivate per gli utenti in una particolare area se verrà registrato un terremoto di magnitudo pari o superiore a 4.5 e se lo scuotimento minimo previsto per una particolare località è debole o di intensità 3 sulla scala di intensità Mercalli Modificata. Sotto queste condizioni, lo scuotimento è avvertito nettamente dalle persone in ambienti chiusi e può far tremare leggermente le auto ferme, ma altre persone potrebbero non riconoscere il movimento come un terremoto. L’app MyShake ha inviato un’allerta martedì 17 dicembre perché l’indicazione iniziale per la magnitudo era stata di 4.8, rivista poi a 4.3.