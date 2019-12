Terremoti in Toscana: “Case lesionate, la chiesa e la canonica di Barberino dichiarate inagibili”

Il presidente delle Misericordie della Toscana ha raggiunto stamani prima dell’alba il Mugello, per coordinare l’attività dei volontari, in azione per verificare le situazioni di bisogno a seguito delle scosse di terremoto della notte.

“In questo momento – spiega Alberto Cosinovi – stiamo provvedendo con vigili del fuoco, carabinieri e altri volontari a effettuare una ricognizione in tutta la zona interessata dallo sciame sismico e soprattutto dalla forte scossa delle 04: 37. Ci sono alcune case lesionate e anche la chiesa e la canonica di Barberino sono state dichiarate inagibili. Il centro di Barberino è praticamente vuoto, perché tutti sono ancora in strada. Ci segnalano qualche criticità in alcune frazioni periferiche e quella è la priorità per il momento: raggiungere tutte le frazioni, anche le più isolate, valutare la situazione ed eventuali necessità e nel caso lasciare un presidio per assistere le persone“.