Terremoto Basilicata, scosse in provincia di Potenza: paura tra la popolazione [MAPPE e DATI]

Diverse scosse di terremoto si sono verificate a distanza ravvicinata nella serata di oggi, sabato 28 dicembre, in provincia di Potenza. La più forte ha avuto magnitudo 3.0 e si è verificata alle 22:32. L’epicentro è stato individuato a Pignola, a pochi chilometri dal capoluogo lucano. Nel giro di pochi minuti sono state registrate altre lievi scosse, che stanno determinando uno sciame sismico nella zona. Paura tra la popolazione che ha distintamente avvertito le scosse. Finora non sono stati segnalati danni a cose e persone.

Nella gallery scorrevole in alto, le mappe relative all’evento.