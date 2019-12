Terremoto Benevento e controlli negli edifici privati, Mastella: “Se avete problemi economici rivolgetevi al Comune o a me”

“Purtroppo i terremoti non si possono prevedere. Invito i concittadini ad essere possibilmente calmi. Abbiamo deciso di fare ricognizioni nelle scuole e negli edifici pubblici. Stasera alle 19 nuova riunione di emergenza. Lo sciame investe l’Appennino da Nord a Sud. Per le case private vedete con i vostri tecnici. Per chi ha davvero problemi economici si rivolga al comune o a me e vedremo il da farsi“: lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, riferendosi allo sciame sismico in corso.