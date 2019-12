Terremoto Benevento, Mastella: “Stiamo facendo controlli, la gente ha avuto paura”

“È opportuno rasserenare la popolazione. Faremo i controlli d’intesa con i vigili del fuoco. Ho chiesto alla Protezione civile regionale l’utilizzazione dei tecnici loro tramite il genio civile con i nostri tecnici per valutare la situazione“: lo ha dichiarato Clemente Mastella, sindaco di Benevento, su Rai Radio1, all’interno di Centocittà, riferendosi alle scosse di terremoto che hanno colpito il Sannio nelle scorse ore. “La gente ha avuto paura, è scesa in strada, i ragazzi sono usciti dalle scuole. Ho convocato una riunione urgente. Faremo una revisione rapida per quanto riguarda le strutture pubbliche. Consiglio ai privati di fare altrettanto per vedere se ci sono stati danni e di quale entità.“