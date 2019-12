“Nella notte un solo evento sismico di bassa magnitudo (1.2) nell’area della sequenza sismica del Beneventano. Salgono in totale a 25 i terremoti localizzati dalla mattina del 15 dicembre in questa nuova fase di riattivazione della sequenza con epicentro intorno a San Leucio del Sannio“: lo ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook Maurizio Pignone, geologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.