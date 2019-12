Terremoto Campania, sciame sismico a Benevento: “Nessun danno a Ceppaloni, scuole chiuse oggi e domani”

“Ho dato subito l’ordine di evacuazione e ho chiuso le scuole anche per domani. Abbiamo già effettuato dei sopralluoghi tecnici alle strutture scolastiche che non hanno subito danni, ma siamo in allerta perché l’epicentro dello sciame è tra il nostro comune e quello di San Leucio del Sannio e l’ultima scossa era di magnitudo elevata“: lo ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco del comune di Ceppaloni, Ettore De Blasio, riferendosi allo sciame sismico nel Beneventano. “Stamattina ho riunito il Coc e in questo istante i tecnici comunali stanno effettuando un sopralluogo nel centro storico dove ci sono delle abitazioni un po’ datate. Ho interloquito anche con i vigili del fuoco, nel caso dovessimo averne necessità, interpelleremo il comando provinciale“. “Al momento non ci sono state segnalate criticità – ha concluso il primo cittadino -, nessun danno a persone o cose ma restiamo vigili“.