Terremoto Campania, sciame sismico a Benevento: “Dobbiamo essere consapevoli dei rischi e agire di conseguenza”

“Si è ripetuto quello sciame sismico di qualche settimana fa con delle modalità energetiche maggiori. Il vero problema è che di fatto non abbiamo una sismicità storica di questa zona che può essere interpretata in vari modi perché non abbiamo dei riferimenti specifici. Quello che sappiamo è che ci sono delle strutture che sono attive, trascorrenti, che conosciamo perché ci sono delle evidenze in superficie. Detto questo, dobbiamo essere consapevoli dei rischi e agire di conseguenza anche facendo noi privati quelle azioni per mitigare la vulnerabilità dei nostri edifici“: lo ha affermato all’Adnkronos Francesco Maria Guadagno, docente di geologia applicata presso l’Università degli Studi del Sannio, riferendosi allo sciame sismico in atto nel Beneventano. “Bisogna applicare il piano di protezione civile, ognuno deve sapere cosa fare in caso di emergenza. Questo è un punto delicato, non si possono richiedere azioni solo alle amministrazioni, dobbiamo essere tutti quanti partecipi al governo di un momento che potrebbe essere molto delicato. E’ chiaro che non ci sono i presupposti per un evento sismico perché non abbiamo modo di prevedere, ma, nell’evenienza, dobbiamo essere tutti consapevoli di quello che facciamo“.