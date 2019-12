Terremoto, ingenti danni a Barberino: inagibili il municipio, la caserma dei forestali e lesioni profonde sulla chiesa

Dalle numerose verifiche effettuate in queste ore su abitazioni, edifici pubblici e strade in Mugello, risulta “una situazione complessiva al momento sotto controllo, in particolare ponti e viadotti non hanno riportato danni“. E’ quanto emerge dal Ccs – Centro Coordinamento Soccorsi, riunitosi oggi alle ore 12 presso la sala integrata di Protezione civile della Prefettura di Firenze e della Città Metropolitana fiorentina all’Olmatello, al quale hanno preso parte il prefetto Laura Lega, il sindaco metropolitano Dario Nardella e il soprintendente Andrea Pessina, in collegamento video con i tecnici della Regione Toscana. Si tratta del secondo incontro che segue quello delle ore 7 di questa mattina per fare un primo punto della situazione. Sono stati dichiarati inagibili il Palazzo comunale e la caserma dei carabinieri forestali di Barberino di Mugello. Lesionata la chiesa di San Silvestro a Barberino e sono in corso gli accertamenti sulla chiesa di San Andrea a Vicchio e sul campanile della chiesa del Bosco ai Frati di Scarperia da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. E’ in fase di attivazione l’unità di crisi del Ministero dei Beni Culturali.