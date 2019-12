Terremoto Mugello: 137 persone nelle strutture di accoglienza

Ancora 137 persone hanno usufruito la scorsa notte delle strutture messe a disposizione in seguito al Terremoto dell’8 dicembre in Mugello. In particolare, spiega una nota, 95 persone sono state sistemate in strutture ricettive, mentre 42 hanno utilizzato gli spazi di accoglienza collettiva di Barberino, presso la palestra della scuola media, e di Scarperia, presso l’Autodromo del Mugello, gestiti dalla Protezione civile della Citta’ metropolitana di Firenze.

A sostegno della popolazione colpita dal sisma i Comuni di Barberino e Scarperia e San Piero hanno attivato due conti correnti per le donazioni: uno intestato a ‘Pro loco per Barberino’ Banco Fiorentino Mugello – Impruneta – Signa, filiale di Barberino Iban: IT60 J083 2537 7300 0000 0209 438, e l’altro intestato a ‘Pro loco di Scarperia’ Banco Fiorentino Mugello – Impruneta – Signa Credito Cooperativo, filiale Scarperia Iban: IT40 J083 2505 4730 0000 0209 344.