Terremoto Mugello: Carabinieri in servizio antisciacallaggio nella zona rossa a Barberino

Attivati da parte dei carabinieri del comando provinciale di Firenze i pattugliamenti h24 nelle aree colpite dal sisma in Mugello, in particolare nella ‘zona rossa’ del centro storico di Barberino di Mugello (Fi), per proteggere le abitazioni incustodite da episodi di sciacallaggio. Al momento non si è verificato nessun furto, riferiscono dall’Arma.

Ieri sera però poco dopo le ore 22 due uomini sono stati identificati nell’area rossa ma poi, secondo quanto accertato dai carabinieri, si trattava di curiosi che sono stati invitati a uscire. Nelle verifiche sono impegnati i militari di tutta la compagnia di Borgo San Lorenzo (Fi), supportati dalla compagnia di intervento operativo del 6° battaglione ‘Toscana’.

Sempre i carabinieri stamani, con il personale della stazione di Barberino e i vigili del fuoco, sono entrati insieme al parroco della pieve di San Silvestro, nella canonica inagibile per recuperare alcuni documenti. Inoltre ieri i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale, insieme ai vigili del fuoco e al personale della Soprintendenza dei Beni culturali, hanno messo in sicurezza dieci opere d’arte conservate nella chiesa di San Bonaventura e cinque opere nella chiesa di Sant’Agata, edifici sacri situati nel territorio del comune di Scarperia e San Piero a Sieve.

Pochi minuti dopo il sisma di lunedì scorso, i carabinieri hanno immediatamente attivato i servizi di tutela a favore della cittadinanza colpita dall’evento: perlustrazioni e pattuglie a piedi, per stare subito in mezzo alla gente, avere una prima idea degli effetti provocati, fornire un’informazione corretta alla cittadinanza. Così è partita l’organizzazione dei servizi, a fianco delle Amministrazioni locali e delle altre Istituzioni.

Prioritario per l’Arma è garantire la tutela delle abitazioni rimaste incustodite. Così sono stati da subito messi in atto servizi preventivi h24, che vede impegnati i carabinieri della stessa stazione di Barberino, volti conosciuti e rassicuranti per la cittadinanza, affiancati dai militari delle stazioni di Scarperia, San Piero a Sieve, Vaglia, Vicchio, Dicomano, Ronta, Palazzuolo sul Senio, Marradi e Firenzuola.