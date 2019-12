Terremoto Mugello: vigili del fuoco al lavoro con elicottero e droni

I vigili del fuoco stanno effettuando le verifiche strutturali agli edifici lesionati nell’area del sisma che si è verificato questa notte nell’area del Mugello. Sul posto un’unità di comando locale a Vaiano e due a Barberino di Mugello, oltre a 7 squadre del Comando di Firenze e 8 funzionari provenienti dai Comandi della Toscana non interessati dall’evento.

Sul posto anche personale del nucleo sistemi aeromobili a pilotaggio remoto e l’elicottero Drago del nucleo di Cecina che sta effettuando sorvoli nelle zone interessate. Da segnalare un intervento effettuato presso la Pieve di S. Silvestro a Barberino di Mugello, dove il personale ha rimosso le opere d’arte dall’interno. In coda circa 330 verifiche da effettuare tra le province di Prato e Firenze.

La Provincia Pistoia: “Non ci sono danni alle scuole”

Nessun danno negli edifici delle scuole superiori scolastici che fanno capo alla Provincia di PIstoa. Lo rende noto lo stesso ente locale spiegando di aver attivato, in seguito allo sciame sismico in Mugello, “una serie di contatti con i dirigenti scolastici delle scuole Superiori, con alcune verifiche tecniche sul posto, al fine di valutare la situazione” degli immobili: non rilevati “danni o anomalie rispetto alla situazione precedente”. L’ufficio edilizia scolastica della Provincia “rimane a disposizione dei cittadini e degli utenti per eventuali segnalazioni o richieste di informazioni”.