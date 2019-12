Terremoto in Mugello: monitoraggio della Protezione Civile anche a Prato

La protezione civile e gli uffici tecnici del Comune di Prato sono al lavoro sin dalle prime ore di questa mattina dopo la scossa magnitudo 4.5 avvertita anche in città.

Il sindaco Matteo Biffoni insieme con gli assessori Ilaria Santi e Benedetta Squittieri con tutto il personale di protezione civile e degli uffici tecnici stanno monitorando la situazione. Non si è registrato alcun danno in città e le scuole sono aperte. Sono stati incaricati tecnici ingegneri, in collaborazione con l’Ordine professionale, per sopralluoghi sugli edifici pubblici, a partire dalle scuole.