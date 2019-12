Terremoto in Mugello: prosegue lo sciame sismico [DATI]

La terra continua a tremare in Mugello: lo sciame sismico in atto da domenica scorsa non si è mai interrotto, nonostante si tratti di terremoti lievi.

Dalla mezzanotte di oggi sono stati registrati 20 eventi con epicentro Barberino di Mugello (Firenze). Le scosse più forti sono state di magnitudo 2.1.

Di seguito la tabella con i dati INGV: