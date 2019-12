Terremoto Mugello: domani scuole chiuse in diversi comuni

Scuole chiuse domani in tutta l’area del Mugello e della Val di Sieve. Oltre a Barberino del Mugello, epicentro del sisma, saranno chiuse, infatti, tutte le scuole dei comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Scarperia, San Piero a Sieve, Vicchio e Vaglia. Lo si è appreso al termine del Centro di coordinamento soccorsi sugli effetti del terremoto in Mugello, presso la Sala integrata di Protezione civile della Prefettura e della Città Metropolitana di Firenze, in via dell’Olmatello, insieme ai tecnici della Regione Toscana.