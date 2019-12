Terremoto in Mugello, Vigili del fuoco: 550 interventi in attesa

I vigili del fuoco, impegnati nel Mugello per gli effetti post terremoto, soprattutto per verifiche a case ed edifici danneggiati, hanno reso noto che alle ore 8 gli interventi effettuati nelle province di Firenze e Prato erano 170 mentre al momento quelli in attesa erano circa 550.

Le ispezioni con 86 unità di personale, riguardano in particolare Barberino di Mugello, Vicchio, Palazzuolo, Rufina, Marradi, Scarperia, S.Piero, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Vaiano, Vernio e Cantagallo.