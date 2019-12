Terremoto nel Mugello: domani riaprono le scuole a Barberino

Riapriranno domani le scuole a Barberino di Mugello (Firenze), chiuse dal giorno del terremoto, mentre gli istituti sono gia’ stati riaperti nei giorni scorsi negli altri comuni colpiti dal sisma. Per l’occasione l’Amministrazione comunale ha lanciato un appello ai genitori degli alunni a “limitare l’uso dell’auto” per portare i figli a scuola, “ed in caso di spostamento in automobile si raccomanda di utilizzare viabilita’ alternative a Via della Repubblica”, “a causa dei restringimenti di carreggiata presenti in alcuni punti della viabilita’ interna al paese, e per evitare il congestionamento ulteriore della circolazione”. Momentaneamente sospeso il servizio di Pedibus, che sara’ riattivato al piu’ presto. Il Comune ha raccomandato ulteriore attenzione alle famiglie che fruiscono dei servizi della scuola dell’infanzia ‘Serve di Maria’ in piazza Cavour, nell’evitare di congestionare l’area che ospita personale e mezzi addetti alla gestione dell’emergenza per il terremoto.