Terremoto, sciame sismico in Mugello: “zona rossa” a Barberino, è l’area più colpita

A causa del terremoto magnitudo 4.5 e dello sciame sismico in Mugello è stata istituita una “zona rossa” a Barberino di Mugello (Firenze), che corrisponde alla parte più vecchia del paese, dove si stanno concentrando le verifiche di staticità dei vigili del fuoco. Barberino sembra essere l’abitato più colpito dallo sciame sismico in corso dalla notte, anche se per la gran parte degli edifici i danni sono nulli o comunque molto limitati. Gli edifici più antichi, compresa la chiesa del paese, sono oggetto di particolare attenzione.