Terremoto Sicilia: mobilitazione dei vescovi un anno dopo il sisma nel Catanese

Assemblea nella chiesa inagibile, corteo e pressing sul governo nazionale e su quello regionale. Appuntamento lunedi’ alle 10.30 a Santa Venerina per un incontro sul tema “Insieme per Ricostruire”, voluto dalle diocesi di Catania e di Acireale a un anno dal sisma del 26 dicembre 2018. Presenti l’arcivescovo di Catania Salvatore Gristina, il vescovo di Acireale Antonino Raspanti e il commissario straordinario per la ricostruzione Salvatore Scalia.

Invitati il presidente della Regione Nello Musumeci e il prefetto Claudio Sammartino. La cerimonia avra’ inizio sul sagrato della chiesa inagibile di Santa Venera a Santa Venerina (in piazza Roma) con un momento di preghiera e riflessione. A seguire il corteo si muovera’ in maniera silenziosa verso la Casa del vendemmiatore.

Il programma vedra’ un ricordo dell’evento con proiezione di un video che ricordera’ i tragici momenti del terremoto, gli interventi dei vescovi e i rappresentanti dei comitati e dei sindaci. L’incontro si concludera’ con l’approvazione di un documento finale che verra’ successivamente inoltrato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al presidente della Regione, Nello Musumeci.

“E’ opportuna – sottolineano le due diocesi – la presenza dei sindaci, dei parroci e dei cittadini dei comuni coinvolti dal sisma. Sara’ l’occasione per ricordare i momenti terribili vissuti nel corso del terremoto che ha colpito il territorio, le gravi difficolta’ nelle quali ancora versano le popolazioni e sollecitare le stesse istituzioni per una pronta ed efficace ricostruzione. Sara’ inoltre fatto il punto della situazione su quanto fatto e sul da farsi per affrontare in maniera unitaria gli ostacoli che si frappongono alla ricostruzione”.