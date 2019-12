Terremoto Toscana, paura e danni per sciame sismico nel Mugello: scosse avvertite anche a Firenze, Prato e Pistoia [LIVE]

Numerose scosse di terremoto che si sono verificate oggi nella notte in Toscana, con epicentro tra Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello, in provincia di Firenze: tante le persone che sono uscite di casa in seguito allo sciame sismico, tra cui un evento magnitudo 4.5. Tanti quelli che si sono sistemati in auto, a causa della pioggia.

Sono in corso verifiche dopo alcune richieste di sopralluogo per caduta di calcinacci. Tante le chiamate ai vigili del fuoco.

La scossa magnitudo 4.5 è stata nettamente avvertita anche a Firenze, Prato, Pistoia, Sesto Fiorentino, Scandicci, Campi Bisenzio, Bologna, Empoli, Borgo San Lorenzo, Calezano (dati “Hai Sentito il Terremoto”).

“Molto spavento, la gente è scesa in strada, la scossa di magnitudo 4.5 ha fatto davvero paura“, ha raccontato il sindaco di Scarperia San Piero (Firenze), Federico Ignesti.

A seguito dello sciame sismico in Mugello, il Comune di Borgo San Lorenzo ha deciso che oggi resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. Filippo Carlà Campa, sindaco di Vicchio, altro Comune del Mugello, in un post su Facebook rende noto che è stato aperto il centro operativo comunale presso il nuovo campo sportivo, invitando la popolazione a scrivere o telefonare al 3296503000 per qualsiasi comunicazione.

Vi sarebbero danni ad edifici a Scarperia San Pietro e a Barberino. L’Unione dei Comuni del Mugello ha aperto la Sala intercomunale di protezione civile a Borgo.

Di seguito i terremoti con magnitudo superiore a 2 registrati dall’INGV nell’area: