Terremoto Toscana, sciame sismico in Mugello: scuole chiuse a Borgo San Lorenzo, Barberino del Mugello e Vicchio

A seguito dello sciame sismico in Mugello, il Comune di Borgo San Lorenzo ha deciso che oggi resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido.

Medesima decisione anche a Barberino del Mugello e a Vicchio.

Numerose scosse di terremoto si sono verificate oggi nella notte in Toscana, con epicentro tra Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello, in provincia di Firenze: tante le persone che sono uscite di casa in seguito allo sciame sismico, tra cui un evento magnitudo 4.5.