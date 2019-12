Terremoto in Toscana, sciame sismico in Mugello: situazione “sotto controllo, in corso monitoraggio sul territorio”

“La situazione è sotto controllo, è in corso un monitoraggio accurato sul territorio“, con le altre istituzioni “abbiamo immaginato di individuare ed allestire per la serata delle strutture di ricovero in caso di necessità e per coloro che potrebbero averne eventualmente bisogno, si sta facendo un check proprio di chi può avere bisogno” di ricovero alternativo “in questo momento ma anche nelle prossime ore“: lo ha affermato il prefetto di Firenze Laura Lega, al termine della riunione del Coordinamento di Protezione civile per il terremoto e lo sciame sismico in atto nel Mugello. “Non ci sono edifici dichiarati inagibili a questo momento, ma i vigili del fuoco stanno girando sul territorio per verificare le case, le strutture pubbliche, le strutture sanitarie e altri edifici“.

“Come stiamo dicendo da stanotte, non ci sono feriti né crolli grossi e importanti. Stiamo ricevendo segnalazioni di crepe e cedimenti d’intonaci“, ha spiegato il sindaco di Barberino del Mugello Giampiero Mongatti, precisando che sono in corso “le verifiche tecniche per valutare lo stato degli edifici dopo le scosse. E analoghe verifiche vengono fatte anche sulla viabilità“. “Il loggiato della chiesa di Barberino resta il punto più evidente dei danneggiamenti subiti e infatti lo abbiamo transennato subito stanotte“. “Stiamo allestendo la palestra più grande che abbiamo per accogliere eventualmente chi ne potrà aver bisogno“.