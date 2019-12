Terremoto in Turchia: paura nell’est del Paese, scuole chiuse

Una scossa di terremoto magnitudo 4.9 è stata registrata alle 07:02 UTC nell’est della Turchia, nella provincia di Elazig: secondo l’Istituto geofisico statunitense USGS l’evento si è verificato a 4 km sud da Doganyol.

La protezione civile di Ankara (Afad) ha registrato almeno 2 repliche. Secondo il prefetto locale non risultano al momento vittime o feriti, mentre è crollato un edificio abbandonato. Le scuole sono state chiuse in via precauzionale.