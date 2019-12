Terrore sulla seggiovia: scarrucolata dal forte vento, intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in salvo i passeggeri

Si è reso necessario l’intervento del Soccorso Alpino oggi al Pian Munè, presso la stazione sciistica di Paesana (Cuneo) per mettere in salvo due passeggeri della seggiovia scarrucolata dalle forti raffiche di vento. I soccorritori hanno effettuato le manovre di scarico dell’impianto utilizzando tecniche alpinistiche lungo i cavi della seggiovia e hanno calato a terra, illesi, i due sciatori. Per le bufere di vento gli impianti di risalita sono stati chiusi oggi, in modo almeno parziale, in molte stazioni sciistiche del Piemonte, comprese Sestriere e Bardonecchia, sulle ‘montagne olimpiche’.