Tifone Kammuri, forti venti e piogge intense nelle Filippine: acqua fino ai tetti e alberi abbattuti [FOTO e VIDEO]

Il tifone Kammuri sta sferzando le Filippine con forti venti e piogge intense. Centinaia di migliaia di persone hanno trovato riparo nei rifugi e la capitale Manila ha chiuso il suo aeroporto internazionale per problemi di sicurezza. La potente tempesta, che ha fatto esplodere le finestre e sollevato i tetti (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo), ha compiuto il landfall nelle scorse ore. Secondo i meteorologi, Kammuri si è indebolito ma rimane forte, con venti massimi fino a 150km/h e raffiche massime di 205km/h, mentre si muove verso nord-ovest.

“Stiamo ancora valutando i danni ma sembra che siano gravi”, ha affermato Luisito Mendoza, ufficiale nella città in cui la tempesta ha compiuto il landfall. “C’è una località in cui i livelli d’acqua hanno raggiunto il tetto. Il nostro personale è stato colpito dai vetri frantumati”, ha aggiunto, dicendo che molti alberi e pali della luce sono stati abbattuti dal vento. A causa dei forti venti, il Ninoy Aquino International Airport di Manila è stato chiuso per operazioni. Quasi 500 voli sono stati cancellati e le autorità hanno avvisato i passeggeri di non recarsi in aeroporto. Circa 340.000 persone sono state evacuate dalle loro case nella regione di Bicol, riportano le autorità.

Il tifone Kammuri si è formato una settimana fa e non aveva attirato molto l’attenzione, fin quando non ha subito una rapida intensificazione. Fino alla notte di lunedì (ora locale), Kammuri aveva venti massimi di 209km/h, con raffiche fino a 257km/h. Questi dati lo rendevano l’equivalente di un uragano di categoria 4. Solo 24 ore prima, la tempesta era equivalente ad un uragano di categoria 1 con venti massimi di 145km/h. Questo aumento di 64km/h nei venti in un periodo di 24 ore è più che sufficiente per parlare di rapida intensificazione, definizione utilizzata per le tempeste che vedono un aumento dei venti di 55km/h in 24 ore. Una tempesta in rapida intensificazione non è mai una cosa positiva, tanto più se il processo avviene poco prima del landfall, come nel caso del tifone Kammuri.

Le Filippine sono colpite da una media di 20 tempeste e tifoni ogni anno, che uccidono centinaia di persone e lasciano i residenti nelle aree inclini a disastri in uno stato di costante povertà.