Tlc: Capitanio (Lega), ‘ok a risoluzione su banda ultra larga, sbloccati 1,3 mld’

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Sbloccati 1,3 miliardi di euro per lo sviluppo della banda ultra larga. Per la Lega, doppia soddisfazione. La nostra risoluzione in commissione Trasporti è stata approvata e condivisa anche dalla maggioranza. Tra gli impegni assunti ora dal governo: incentivi attraverso i voucher – fermi dal 2017 -, incentivi per cittadini e piccole e medie imprese attualmente privi di collegamento alla banda ultra larga e sconti sul prezzo di acquisto o attivazione per l’attivazione di servizi di connessione a Internet ad almeno 100 Mbps in download. Finalmente misure concrete per sostenere un modello di rete integrata in attesa da tanto, troppo tempo. Il Paese ha bisogno di risorse e non può più aspettare. Su questo saremo inflessibili. Ne va del futuro di milioni di italiani”. Così i deputati della Lega in commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera: Elena Maccanti, Alessandro Morelli, Massimiliano Capitanio, Fabrizio Cecchetti, Giuseppe Donina, Antonietta Giacometti, Edoardo Rixi, Giovanni Battista Tombolato, Adolfo Zordan.