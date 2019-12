Tokyo 2020: inaugurato nuovo stadio Olimpico con sistemi anti caldo

Inaugurato il nuovo stadio olimpico, progettato per resistere al caldo durante i Giochi olimpici della prossima estate (24 luglio-9 agosto). Costruito al posto dell’impianto che ospitò le Olimpiadi nel 1964, questa struttura da 60mila posti è stata progettata dal famoso architetto giapponese Kengo Kuma e si ispira alle tecniche tradizionali, in particolare per l’uso del legno.

Per risolvere i problemi legati alle alte temperature, che in estate a Tokyo possono superare i 40°C, 185 grandi ventilatori e 8 nebulizzatori sono stati integrati nell’edificio.

Lo stadio olimpico, il cui costo è stimato in 1,3 miliardi di euro, ospiterà le cerimonie di apertura e di chiusura, oltre alle gare di atletica e alcune partite di calcio.