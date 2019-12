Torino attende l’arrivo di Greta, ma c’è l’incognita maltempo

Domani è il giorno di Greta Thunberg a Torino. La quasi diciassettenne svedese si unirà nel primo pomeriggio all’abituale presidio del gruppo cittadino dei Fridays for future in piazza Castello. L’appuntamento pubblico è tra le 14.30 e le 15, treni permettendo vista la possibile ondata di maltempo attesa nelle prossime ore.

Greta, in arrivo dalla Cop25 di Madrid, e farà tappa a Torino sulla via della sua Stoccolma senza utilizzare aerei o automobili, ma solo ferrovia e passeggiando, proprio come fece a Davos quasi un anno fa. L’arrivo, salvo ritardi per improvvise nevicate, peraltro possibili, dovrebbe avvenire verso l’ora di pranzo alla stazione di Porta Nuova.

Di qui a piedi raggiungera’ Palazzo Madama dove manifestano da sempre i giovani del gruppo Fff Torino. In piazza anche la sindaca Chiara Appendino: “Siamo molto molto onorati di ospitarla nella nostra città, c’è grande emozione da parte di tutti sicuramente, sarò in piazza ad ascoltarla seduta tra i ragazzi, e il mio invito a tutti e’ di partecipare perché le sue parole saranno certamente importanti”.

A Torino il popolo di Greta è molto attivo, e nei mesi scorsi ha ripetutamente portato in piazza migliaia di giovani che hanno sfilato per le vie del centro. La Thunberg, dovrebbe anche dormire in città, prima di ripartire sabato per la Svezia, sempre rigorosamente in treno.

Le forze dell’ordine, nonostante l’annuncio dato solo ieri pomeriggio, stanno predisponendo un piano di sicurezza, Greta è a tutti gli effetti un obiettivo molto sensibile, e come tale va protetto. Eletta personaggio dell’anno da Time Magazine proprio in questi giorni, ha sfiorato il Nobel per la Pace, sicuramente riempira’ nuovamente piazza Castello, dove martedi’ sera si erano gia’ ritrovati in 40.000 per la manifestazione delle sardine. Dopo il comizio, e’ stata organizzata una conferenza stampa, ma il programma e’ tenuto strettamente riservato per ora.