Meteo, rarissimo tornado di neve in Val di Sole: il vortice travolge gli sciatori a Folgarida [VIDEO]

Folgarida, località turistica in Val di Sole a circa 1.300 metri sul livello del mare, in provincia autonoma di Trento, è diventata teatro di un raro evento meteorologico. Nei giorni scorsi, alcune persone sono rimaste a bocca aperta dopo un incontro ravvicinato con un rarissimo tornado di neve (vedi video in fondo all’articolo). Il grande vortice ruotava a pochi passi da sciatori e appassionati di neve. Dalle immagini, sembra che il vortice abbia colpito in pieno due persone, facendone cadere una.

Il tornado di neve, noto anche come Snow Devil, è un fenomeno meteo estremamente raro, tanto da essere stato ripreso in foto o video pochissime volte e per lo più in Canada. Questi eventi sono poco comuni perché richiedono condizioni meteo molto precise per verificarsi. Poiché i tornado di neve sono così rari, si sa molto poco su di loro. Sono strettamente connessi alle trombe marine, le colonne d’aria rotanti che si formano sull’acqua, poiché si formano su laghi ghiacciati o aree ricoperte dalla neve.

Perché si verifichi un tornado di neve, le condizioni necessarie includono il passaggio di una massa d’aria più fredda su una superficie relativamente più calda riscaldata dalla luce del sole e la presenza di wind shear (il cambio della velocità o direzione del vento con l’altezza) o correnti d’aria che si scontrano per far sì che l’aria inizi a ruotare. La superficie più calda fa sì che la neve o il ghiaccio formino nebbia o vapore e se c’è una colonna d’aria più fredda e a bassa pressione al di sopra di questa nebbia, inizierà a salire e il wind shear o le correnti la faranno ruotare, iniziando a sollevare la neve e formando la caratteristica forma ad imbuto.

La combinazione di queste condizioni è ciò che rende i tornado di neve così rari e meno intensi dei tornado normali, che sono estremamente pericolosi. Tuttavia, sono stati riportati tornado di neve dell’ampiezza di 9 metri e altezza di 13 metri. Nonostante non siano contraddistinti dalla pericolosità dei tornado tradizionali, i tornado di neve sono davvero affascinanti e le immagini seguenti ne sono una prova.