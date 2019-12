Tragedia sfiorata nel Palermitano, vasto incendio in un palazzo: carabinieri salvano 10 anziani, alcuni intossicati

Tragedia sfiorata nel Palermitano. A Monreale, nel tardo pomeriggio è divampato un vasto incendio in un palazzo in via Venero. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sarebbero divampate a causa di un corto circuito nel vano condominiale che ospita i contatori. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri che hanno evacuato l’intera palazzina di sei piani, portando in salvo 10 anziani, di cui quattro in sedia a rotelle. Alcuni degli inquilini dello stabile sono rimasti intossicati per il fumo che ha invaso rapidamente le scale del palazzo ed è stato necessario il trasporto in ospedale. Sono in corso le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco.