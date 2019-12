Trasporto d’urgenza da Cagliari a Bologna con un Falcon 900 dell’Aeronautica: paziente in pericolo di vita

Un uomo di 61 anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia è stato trasportato d’urgenza nella giornata di oggi da Cagliari a Bologna a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, per il successivo ricovero al Policlinico “Sant’Orsola – Malpighi”.

Il Falcon 900, uno dei velivoli dell’Aeronautica Militare in prontezza ventiquattr’ore su ventiquattro per i trasporti sanitari urgenti, è decollato in mattinata dall’aeroporto di Ciampino, sede del 31° Stormo, dopo aver ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea.

Dopo l’atterraggio a Cagliari, sul velivolo è stato imbarcato il paziente insieme ad una equipe medica che lo ha assistito costantemente durante il volo.

Decollato alle 12:50 circa dal capoluogo sardo, l’aereo è atterrato dopo un’ora di volo a Bologna. Il paziente è stato poi trasferito urgentemente in ambulanza al Policlinico “Sant’Orsola-Malpighi” per ricevere le cure necessarie, mentre il Falcon 900 si dirigeva nuovamente verso l’aeroporto di Ciampino per riprendere il suo servizio di prontezza.

Secondo le procedure previste, il volo sanitario è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, il centro operativo dell’Aeronautica Militare che si occupa del coordinamento di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale, tra le quali rientrano anche i trasporti sanitari urgenti a favore di persone in imminente pericolo di vita.

​Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento, festività comprese, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46a Brigata Aerea di Pisa.