Trenitalia, la realtà virtuale sale a bordo del Frecciarossa: dal 16 dicembre al via la sperimentazione

La realtà virtuale sale a bordo dei treni Frecciarossa e sarà a disposizione dei passeggeri, i quali potranno vivere diverse esperienze immersive: dalla sala cinema virtuale fino alla riproduzione di una cabina di guida del Frecciarossa. La sperimentazione durerà sei mesi e sarà disponibile gratuitamente dal prossimo 16 dicembre su una selezione di treni Frecciarossa Roma-Milano. Il progetto è targato AnotheReality, azienda milanese specializzata nello sviluppo di soluzioni immersive XR (eXtended Reality), partner di Trenitalia (Gruppo FS) nello sviluppo di una piattaforma di contenuti esperienziali come servizio innovativo per i passeggeri. In pratica, “indossando visori VR per la realtà virtuale – spiega l’azienda – i passeggeri si troveranno all’interno di un ambiente virtuale creato appositamente per Trenitalia, dal quale potranno scegliere tra diverse esperienze di intrattenimento virtuale“. Oltre a una selezione di video giochi e tour virtuali delle città, sarà possibile provare l’emozione di viaggiare in una fedele riproduzione della cabina di guida del Frecciarossa. Si potrà inoltre fruire di cortometraggi immersivi ed entrare virtualmente in una sala cinema in realtà virtuale.