Il trucco per dimagrire? Basta sapere quanto si deve correre per smaltire le calorie, ecco qualche esempio

Chi è a dieta potrebbe essere più motivato se le etichette nutrizionali indicassero per ogni alimento quanto esercizio fisico è necessario per smaltirne le calorie: lo afferma una ricerca britannica dell’università di Loughborough – riportata dalla BBC, che ha raccolto i dati di 14 studi.

Qualche esempio? Servono 4 ore di camminata per smaltire una pizza, 22 minuti di corsa per una barretta di cioccolato, 16 minuti di corsa o mezz’ora di camminata per una ciotola di cereali da 172 calorie.

Secondo gli autori dello studio l’etichettatura in “esercizio fisico” potrebbe creare maggiore consapevolezza del costo energetico del cibo: indicazioni di questo tipo porterebbero a tagliare in media circa 200 calorie al giorno dall’alimentazione delle persone. Il Journal of Epidemiology and Community Health suggerisce che un cambiamento simile potrebbe un impatto positivo sul problema obesità in tutto il Regno Unito, dove oltre due terzi degli adulti sono obesi o in sovrappeso.