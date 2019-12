Tumore al pancreas e dieta chetogenica: il regime alimentare tanto discusso, ma dai numerosi benefici per la salute

Il carcinoma del pancreas è un tumore con uno dei più alti tassi di mortalità e molti pazienti che ne sono affetti presentano cachessia alla diagnosi. Come si legge sul sito www.ncbi.nlm.nih.gov, la definizione di cachessia tumorale non viene applicata in modo coerente nella clinica o negli studi. In generale, è “definita come una sindrome multifattoriale caratterizzata da una continua perdita di massa muscolare scheletrica con o senza perdita di massa grassa che non può essere completamente invertita dal supporto nutrizionale convenzionale e porta a una compromissione funzionale progressiva”.

Molti considerano la cachessia del cancro come resistente agli interventi dietetici. La cachessia è associata a un impatto negativo sulla sopravvivenza e sulla qualità della vita. E’ dunque necessario comprendere alcuni dei meccanismi della cachessia del cancro del pancreas e gli interventi nutrizionali utili per supportare la gestione della cachessia del cancro del pancreas. La cachessia è guidata da una combinazione di appetito ridotto che porta a un ridotto apporto calorico, a un aumento del metabolismo e all’infiammazione sistemica guidata da una combinazione di citochine ospiti e fattori derivati ​​dal tumore. La dieta chetogenica ha mostrato risultati promettenti, ma questi devono ancora essere confermati negli studi clinici sull’uomo, a lungo termine. La supplementazione di L-carnitina ha mostrato una migliore qualità della vita e un aumento della massa magra. Come primo passo verso la prevenzione e la gestione della cachessia del carcinoma del pancreas, il supporto nutrizionale dovrebbe essere fornito attraverso la consulenza e la fornitura di integratori alimentari orali per prevenire e ridurre al minimo la perdita di massa magra.