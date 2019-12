Tumori, Olivicoltori al fianco di AIRC: “Un extra per la ricerca” arriva nel palermitano

Appuntamento anche in provincia di Palermo, questo fine settimana, per l’iniziativa che vede insieme Fondazione Airc e gli olivicoltori di Cia-Agricoltori italiani e Italia Olivicola per il progetto ‘Un extra per la ricerca’. L’iniziativa è pensata per sostenere il lavoro dei 5mila ricercatori Airc e valorizzare il prodotto principe della dieta mediterranea, l’olio extravergine d’oliva. L’appuntamento è per sabato e domenica prossimi alla cooperativa Trinacria Agricola, in contrada Barbarino a Borgetto. Per ogni bottiglia o lattina di olio novello distribuita in questi due giorni, le aziende destineranno 2 euro ai progetti di Fondazione Airc. Inoltre, per fare un regalo buono e sano per il prossimo Natale, su shop.airc.it sono già disponibili confezioni regalo di bottiglie da 500 ml di olio extravergine 100 per cento italiano estratto a freddo. Una collaborazione articolata in diversi appuntamenti per informare il pubblico sull’importanza di adottare comportamenti e abitudini salutari per ridurre il rischio di cancro. Alcuni tipi di tumore, in particolare quelli che interessano esofago, stomaco e intestino, sono fra i più sensibili agli effetti di una dieta sbilanciata.

Un numero crescente di studi scientifici sta dimostrando la stretta correlazione tra un’alimentazione varia ed equilibrata e la prevenzione del cancro. L’American Institute for Cancer Research ha calcolato che abitudini alimentari poco salubri sono responsabili di circa tre tumori su dieci. Inoltre, è sempre più chiaro che una dieta salutare va adottata fin dalla più tenera età, anche se non è mai troppo tardi per migliorare le proprie abitudini a tavola. I risultati di un recente studio italiano, sostenuto da Fondazione Airc, hanno dimostrato in esperimenti di laboratorio che il consumo quotidiano di olio extravergine di oliva aiuta a prevenire e combattere i tumori intestinali.