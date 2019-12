Turista francese gravemente ferita da uno squalo alle Seychelles

Una turista francese è rimasta gravemente ferita ieri in un attacco di uno squalo mentre nuotava al largo delle Seychelles: lo ha riferito oggi l’ambasciatore francese.

La donna, ferita a un braccio al largo di Praslin, è stata trasferita in ospedale.

“La scorsa notte è stata sottoposta a un’operazione: non è in pericolo di vita“, ha confermato l’ambasciatore di Francia alle Seychelles.