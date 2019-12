Ue: Bellanova, ‘solo Pac più forte potrà essere chiave volta per Europa più verde’

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “L’ambizione per un’Europa più verde è assolutamente condivisibile ed è importante che la Presidente Von der Leyen abbia voluto rimarcarlo con forza. In questo l’agricoltura può e deve svolgere un ruolo essenziale, presidio territoriale strategico e insostituibile anche nel contrasto alla crisi climatica e contro il dissesto idrogeologico. Perché accada dobbiamo dare forza all’agricoltura e ai nostri agricoltori”. Così in una nota la ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Teresa Bellanova.

“Non possiamo chiedere agli agricoltori maggiore impegno e ulteriori sacrifici, soprattutto sul versante ambientale, senza adeguate risorse in cambio. E dobbiamo lavorare perché questo settore strategico sia capace di attrarre sempre di più le nuove generazioni”, aggiunge.

“Ed è importante che Paolo De Castro abbia voluto ribadirlo nel corso del dibattito parlamentare sul Green Deal con la presidente dell’esecutivo Ue, Ursula Von der Leyen e il vicepresidente Timmermans. Solo una Pac più forte potrà essere la chiave di volta per un’Europa più verde”, conclude.