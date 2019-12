Ue: Bellanova, ‘su Mes no guerra all’Europa’

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Se scoppia una rissa tra partiti che stanno nello stesso Governo, su una questione che è stata già trattata e che vede in campo quelli che stavano al Governo quando si stava trattando, forse c’è qualche cosa che devono chiarirsi tra di loro. Probabilmente si poteva fare anche meglio, ma non siamo per fare guerra all’Europa né per piegarci supinamente”. Lo ha detto a ‘Sky TG24 Economia’ il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova parlando del Mes.

“Se quella ‘ ha spiegato – è la sintesi che è stata trovata, vediamo se ci sono le condizioni per ragionare. Non è quello che distrugge il nostro Paese. Siamo per stare dentro all’Europa. Questa rissa non ci riguarda, non ci interessa ed è una competizione che questo Paese poteva risparmiarsi”.