Ue: bozza risoluzione, logica pacchetto e no interventi restrittivi su titoli sovrani**

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Assicurare l’equilibrio complessivo dei diversi elementi al centro del processo di riforma dell’Unione economica e monetaria (così detta logica di ‘pacchetto’ Mes, Bicc, Unione bancaria) approfondendo i punti critici del pacchetto di riforme. In particolare escludendo in ogni caso interventi di carattere restrittivo sulla dotazione di titoli sovrani da parte di banche e istituti finanziari e comunque la ponderazione dei titoli di Stato attraverso la revisione del loro trattamento prudenziale”. E’ quanto si legge in una bozza di risoluzione di maggioranza in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre che l’Adnkronos ha potuto visionare.