UE, Coldiretti: “Sì al Green New Deal ma senza tagli alla Pac”

Si al Green New Deal ma non con le risorse della politica agricola comune (PAC). E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare la necessità di investire sull’agricoltura che è un settore strategico per far diventare l’Europa piu’ sostenibile. Serve una Politica Agricola Comune (PAC) forte, semplice ed efficace e con risorse adeguate per consentire alle imprese – sottolinea Prandini – di svolgere un ruolo essenziale nel presidio territoriale, nel contrasto alla crisi climatica e contro il dissesto idrogeologico. L’Italia – conclude Prandini – può svolgere un ruolo di leadership per questo obiettivo grazie all’agricoltura più green d’Europa con 299 specialità Dop/Igp/Stg riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, la leadership nel biologico con 72mila operatori del biologico, 40mila aziende agricole impegnare nel custodire semi o piante a rischio di estinzione e il primato della sicurezza alimentare mondiale con il maggior numero di prodotti agroalimentari in regola per residui chimici irregolari.