Ue: Conte, ‘non firmo in bianco, stop senza unione bancaria, possibile rinvio’

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – Sul Mes “ci stiamo muovendo in una logica di pacchetto. Il progetto comprende unione bancaria e monetaria e l’Italia si esprimerà solo quando sarà in grado di fare una valutazione complessiva su dove si sta andando, io ancora non ho firmato nulla, meno che mai una cambiale in bianco, e non escludo affatto il rinvio”. Lo spiega il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in colloqui con vari quotidiani italiani.

“Non mi interessa -aggiunge il premier- se gli altri Paesi considerano chiuso l’accordo, se tu mi porti sull’unione bancaria un progetto che non ci piace io non firmo il Mes, non è un ricatto, è la logica di pacchetto, mettere in discussione tutto. Insomma non ci faremo fregare”.