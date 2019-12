Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Il Parlamento è sovrano ed è un bene che si sia deciso di non dare nessuna luce verde fino a quando il Parlamento non ne discuterà. è il parlamento che parla per primo. Per noi tante cose nell’Unione Economica e Monetaria vanno e riviste”. Lo sottolineano fonti M5S, subito dopo il vertice di governo a Palazzo Chigi sul Mes, il Meccanismo di stabilità europeo.