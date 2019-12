Ue: Renzi, ‘Mes non danneggia Italia ma aiuta tedeschi’

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Sul Mes “Salvini ha due problemi: innanzitutto l’accordo è stato fatto quando al governo c’erano loro. E’ un meccanismo, per me troppo debole, che è stato votato dal Parlamento con una risoluzione nel giugno scorso, dunque con una maggioranza M5S-Lega: Salvini magari era distratto, aveva fatto troppe serate”. Lo dice Matteo Renzi, ospite di Non è l’arena su La7.

Incalzato sul fondo Salva Stati, “non fa danni all’Italia – dice Renzi – ma aiuta le banche più in difficoltà, quindi, al momento, quelle tedesche”. La riforma del Mes “non fa danni come in passato, tipo fiscal compact, ma i tedeschi se la sono studiata bene”. Dunque, “bene il Mes, ma se dentro un pacchetto”.