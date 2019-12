USA: aereo da turismo precipita in South Dakota, 9 morti

Un aereo da turismo è precipitato poco dopo il decollo in South Dakota a causa del maltempo: il bilancio è di 9 morti, tra cui 2 bambini.

Tre persone sono sopravvissute e sono ricoverate in ospedale in prognosi riservata, secondo quanto riportano i media locali.

Il Pilatus PC-12 è precipitato in un terreno vicino alla città di Chamberlain.

Il National Transportation Safety Board ha avviato le indagini sull’incidente.